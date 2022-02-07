Посол ЦАР в России Додону: Запад способствовал разграблению золота и алмазов в республике

Посол Центральноафриканской республики в России Леон Додону-Пунагаза поблагодарил Россию за помощь и осудил бесполезное оружейное эмбарго для ЦАР, которое приводит лишь к безнаказанности бандитов.

Посол отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация в стране более спокойная.

«Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление. Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10-15 человек, видят, когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж. Это бандиты все. Раньше они были, как военные группировки – очень мощные. Сейчас их задавили всех» – отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что оружейное эмбарго, введённое в 2013 году, до сих пор еще действует. До того, как ЦАР обратились за помощью к России, оружия у военных группировок было больше, чем у национальной армии республики.

«Потому что, вы знаете, против нас такие страны, как Франция, Америка и так далее. Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН – прим. ред.), поэтому еще продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки. Они покупают оружие за границей спокойно, добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие. У них было больше оружия, чем у войск ЦАР», – прокомментировал Додону.

Леон Додону-Пунагаза выразил благодарность России за помощь в сложной ситуации. Он также отметил, что в стране продолжают находиться и заниматься тренировкой местных солдат 1135 российских инструкторов. Западная пресса называет их сотрудниками «ЧВК Вагнера» для привлечения внимания к публикациям.