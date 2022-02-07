Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Главу белорусского государства Александра Лукашенко пытаются убить. Об этом рассказал сам президент в ходе беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым на YouTube канале «Соловьев Live».

Лукашенко прокомментировал новость о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его словам, такие действия уже выходят за рамки дозволенного.

«И сейчас пытаются убить. Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь этого. Через месяц скажу», — сделал он сенсационное признание.

Лидер Белоруссии дал понять, что его дети не продолжат путь отца. Лукашенко подчеркнул, что они «наелись президентства», поэтому не планируют идти в политическую деятельность.

Ранее сообщалось, что сооснователь телеграм-канала Nexta, признанного на территории Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич не убивал людей во время боевых действий в ЛДНР. Соответствующее заявление сделал глава белорусского государства.