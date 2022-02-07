Политолог Саймс объяснил, почему американцам невыгодно поддерживать Украину

Американские политики начали понимать, какую цену Вашингтону приходится платить за поддержку Украины только после того, как они увидели сближение России и Китая

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал политолог из США, глава вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

Как отметил эксперт, еще недавно в США только ряд экспертов, советников и отдельных бюрократов осознавали, насколько опасно создавать напряженность вокруг Украины и вступать в конфронтацию с Россией, в то время как все остальные – конгрессмены, высшие военные чины и высокопоставленные политики не сомневались в официальном внешнеполитическом курсе.

Только события последних недель заставили политиков в Вашингтоне изменить риторику.

В частности, политолог обратил внимание на визит российского президента Владимира Путина в Пекин и его встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры государств подписали совместное заявление о положении дел на международной арене.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

По словам Саймса, ранее официальный Пекин никогда не использовал таких слов, которые прозвучали в этом заявлении. И нынешний уровень сближения России и Китая не может не влиять на направление внешней политики Соединенных Штатов Америки, которому следует весь Запад, в том числе и по украинскому вопросу.

«Это очень важная вещь. Стратегически мыслящие американские официальные лица и военные не обязательно хотят конфликта с Китаем, но они понимают, что именно КНР, а не Россия, является главным вызовом для США, — объяснил американский политолог. — Поэтому начинать борьбу с Россией по такому вопросу, как Украина, который крайне важен для РФ, но относительно периферийный для американцев, для этих людей – это подталкивание России и Китая к более тесным связям».

Такой курс противоречит здравому смыслу и интересам США, подчеркнул эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, президент РФ Владимир Путин, комментируя свою поездку в Пекин и встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил, что российско-китайские отношения развиваются поступательно в духе стратегического партнерства и дружбы.

При этом в заявлении двух глав государств говорится о том, что Москва и Пектин намерены совместно противостоять осуществляемому под надуманными предлогами внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств.