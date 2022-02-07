Песков: журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Журналисты, работавшие в корпункте Deutsche Welle (DW), смогут освещать визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Россию. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков 7 февраля.

По словам Пескова, они смогут работать в журналистском пуле Шольца, который приедет в Москву 15 февраля.

«Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ранее политолог Николай Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW. По его мнению, изменение позиции в отношении действий немецкого правительства демонстрирует, что в дальнейшем Россия больше не будет терпеть шантаж.