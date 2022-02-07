Финский журналист оказался в восторге от российских интернет-приложений

Россия опередила многие европейские страны в цифровизации сферы услуг. Такой вывод сделал корреспондент финского издания Yle Симо Ортамо.

Журналист уточнил, что в российских городах заказывать еду домой проще и дешевле, чем, например, в Финляндии. Это стало особенно заметно во время пандемии коронавируса, когда в Европе службы доставки были перегружены. Более того, большинство иностранных сервисов для заказа еды являются децентрализованными.

«В Петербурге же есть много приложений, в которых можно объединить заказы из разных магазинов. Заказы доставляют в течение пары часов, иногда даже быстрее. Некоторые приложения специализируются на доставке дешевых продуктов, некоторые — на более изысканных блюдах», — считает Симо.

По мнению колумниста, высокий уровень цифровых сервисов в России объясняется большим рынком и сильной конкуренцией внутри него.

«О конкуренции свидетельствует количество услуг и то, что они появляются и исчезают. В России насчитывается 50 фирм по аренде самокатов. Половина из них начала работать в 2021 году», — привел данные журналист.

Невские Новости / Сергей Борода

Симо отметил, что многие российские приложения довольно успешны. Так, цифровой гигант «Яндекс», который уже имеет приложение по заказу такси в Финляндии, в октябре 2021 года запустил доставку продуктов в столице Великобритании — Лондоне.

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