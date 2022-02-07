Колючая проволока на границе Литвы и Белоруссии убила уже шестого лося

Белорусские пограничники обнаружили тушу лося в Поставском районе, недалеко от границы с Литвой. Судя по всему, причиной мучительной гибели животного стала колючая проволока, установленная осенью 2021 года по распоряжению официального Вильнюса.

Как сообщается на сайте госпогранкомитета Белоруссии, из-за ограждения лось повредил глаза. Судя по всему, это и привело к смерти.

«Кровавая дорожка на снегу указывала, что животное прошло через колючее заграждение, установленное на литовской стороне. Помимо тела лось повредил еще и глаза. Преодолев искусственное препятствие, ослепленный он прошел еще 20 метров и пал из-за кровопотери», — публикует погранслужба красноречивое описание жуткой картины.

Текст сопровождается видеозаписью того, как пограничники обнаружили труп животного.

gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Белоруссии

Уточняется, что это уже шестой лось, который погиб из-за колючей поволоки на границе с Литвой.