Хоккеистка из Канады на ОИ получила положительный результат теста на COVID-19

Хоккеистка, представляющая сборную Канады на текущих Олимпийских играх, оказалась заражена коронавирусной инфекцией.

Ранее матч по хоккею между канадскими и российскими спортсменками был отложен практически на час. Причиной стал отказ Канады выходить на лед из-за того, что не получила ПЦР-тесты команды соперниц.

«Трагикомичности матчу добавляет тот факт, что непосредственно перед его началом в составе сборной Канады одна из хоккеисток была отправлена обратно в гостиницу с положительным тестом на COVID-19», — передает Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

Состязание все же состоялось, сборные начали игру в медицинских масках. В результате российская команда проиграла матч канадским оппонентам со счетом 1:6.