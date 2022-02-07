Врач Мелехин удивился игре в масках на ОИ-2022 хоккейных сборных России и Канады

Медицинские маски, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть матч с канадскими соперницами на ОИ-2022 в Пекине, доставляют трудности при дыхании, из-за чего спортсмены могут быстро уставать.

Врач спортивной медицины Илья Мелехин высказался о скандальном матче олимпийского турнира по хоккею между Россией и Канадой.

«Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устает, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано», — передает слова удивленного Мелехина телеканал «360».

Медик признался, что прежде никогда не слышал о случаях, чтобы спортсменов заставляли играть в средствах индивидуальной защиты. Мелехин уточнил, что в масках могут сидеть запасные спортсмены.

«Я в первый раз слышу, чтобы во время командных видов спорта заставляли играть именно в масках. Не видел никогда», — резюмировал специалист.

Напомним, хоккейный матч группового турнира ОИ-2022 между сборными России и Канады начался с задержкой на час. Команда соперниц отказывалась выходить на лед до тех пор, пока россиянка не покажут результаты тестов на COVID-19. Встреча закончилась победой канадок со счетом 6:1.