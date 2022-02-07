Инфекционист Тимаков предупредил о возникновении сильных болей в животе при «Омикроне»

Пациенты, заразившиеся штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон», могут столкнуться с появлением сильных болей в области живота. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Врач подчеркнул, что выраженные боли в области живота, напоминающие аппендицит, являются самым болезненным симптомом, свойственным для штамма «Омикрон». В некоторых случаях пациенты также жалуются на головные боли, боли в горле и области поясницы. Причина возникновения боли в мышцах остается неизвестной, заявил Тимаков в беседе с изданием «Лента.ру».

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации, расположенных в различных общественных местах. Как сообщает телеканал «360», Министерство обороны России приступило к проведению вакцинации среди воспитанников президентских кадетских корпусов.