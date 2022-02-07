МОК оценил инцидент с задержкой матча между Россией и Канадой на ОИ-2022

Женские сборные России и Канады вышли на матч группового турнира на Олимпиаде в Пекине в масках после взаимной договоренности. Об этом рассказали в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Игра россиянок и канадок в понедельник была отложена на час после того, как канадские спортсменки отказались выйти на лед, заявив, что их сторона не получила сведений о результатах тестов на коронавирус в составе сборной России, передает РИА Новости

«Матч между женскими сборными ОКР и Канады начался с задержкой. В результате обсуждения команды договорились, что они начнут встречу в масках», - сообщили в МОК.

Российские хоккеистки вышли на третий период без масок после получения всех результатов тестирования на COVID-19. Матч завершился победой канадок со счетом 6:1. Сборная России проведет следующий матч с командой Финляндии.