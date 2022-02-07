Ясновидящий Виктор Боград предсказал России беды и войны в 2022 году

России в 2022 году стоит приготовится к войнам или болезням. Такое заявление сделал личный экстрасенс первого президента Российской Федерации Виталий Боград.

«Я вам скажу так: из опыта познания мира изнутри, обретя возможность видеть его в момент смерти, я знаю, что все происходит согласно Закону неба. Ничто неизменно, все жестко детерминировано. Все, что происходит в социуме, закономерно», — рассказал ясновидящий.

Эзотерик заметил, что вся человеческая история жестко детерминирована и закономерна. На данном уровне развития общества, все открытия отражают не только силу человеческого разума, но и тщеславие, и жадность людей.

«Тщеславие тоже, потому что все в мире, и в России в частности, заточено на эгоизме — стать лидером, поставить цель, задачу, достичь, обрести. Но, как говорил Будда, все это ложные цели, которые приводят к бедам, войнам, болезням», — сказал Боград.

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Экстрасенс также посоветовал просто наслаждаться жизнью. Именно это, по его мнению, приведет любого человека к состоянию счастья и просветления. Более того, со слов Бограда, россиянам стоит отказаться от постановки целей и задач, ведь это попросту изматывает психику.

«Наслаждайтесь моментом здесь и сейчас. Любите тех, кто рядом, потому что жизнь скоротечна. И тогда у вас все случится само собой — обретется покой и здоровье», — подытожил экстрасенс.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».