Хоккеистка сборной России рассказала, что не удивлена поведением канадок на матче ОИ

Нападающий женской сборной России по хоккею Александра Вафина прокомментировала инцидент с переносом начала игры с командой Канады на олимпийском турнире.

Старт матча четвертого тура был отложен на час из-за отказа канадок выходить на лед, так как их команда не получила информацию о результатах теста на коронавирус российской сборной

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Все, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!» — заявила Вафина в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсменки, было непривычно играть в медицинских масках, но она отметила, что того требовала ситуация. Хоккеистка заявила, что они играли, как могли. Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадок.