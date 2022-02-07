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Хоккеистка сборной России рассказала, что не удивлена поведением канадок на матче ОИ

Спорт
Хоккеистка сборной России рассказала, что не удивлена поведением канадок на матче ОИ

Нападающий женской сборной России по хоккею Александра Вафина прокомментировала инцидент с переносом начала игры с командой Канады на олимпийском турнире.

Старт матча четвертого тура был отложен на час из-за отказа канадок выходить на лед, так как их команда не получила информацию о результатах теста на коронавирус российской сборной

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Все, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!» — заявила Вафина в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсменки, было непривычно играть в медицинских масках, но она отметила, что того требовала ситуация. Хоккеистка заявила, что они играли, как могли. Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадок.

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