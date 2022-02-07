Оперштаб зафиксировал 64 смерти от COVID-19 в Петербурге за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные по распространению заболевания в Петербурге за минувшие сутки.

Коронавирусная ситуация в Северной столице остается напряженной. Согласно официальной статистике, в городе зафиксированы еще 64 смерти от последствий инфекционного заболевания. Больше летальных исходов зафиксировали только в Москве.

Также за минувшие сутки в Петербурге подтвердили 13 372 новых случая инфицирования. При этом более 500 человек госпитализированы в медицинские учреждения с последствиями COVID-19.

Такая эпидемиологическая ситуация идет в разрез с недавними словами губернатора Александра Беглова о формировании высокого уровня коллективного иммунитета в январе. Несмотря на обещания градоначальника, коронавирус продолжает распространяться по Петербургу.