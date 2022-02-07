Юрий Бородавко заявил, что не все спортсмены успели акклиматизироваться на ОИ в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не все спортсмены успели акклиматизироваться на Олимпийских играх в Пекине.

Специалист подчеркнул, что среднегорные условия пребывания крайне сложные, поэтому «у многих спортсменов состояние как на качелях». По его словам, на подготовку спортсменов больше всего влияет именно акклиматизация, чрезмерная нехватка кислорода.

«Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжелым трассам, тяжелому снегу», — объяснил Бородавко в стриме RT «Летучка».

Напомним, накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на пекинских Играх-2022. Серебряную награду в этой гонке выиграл его соотечественник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул представитель Финляндии Йиво Нисканен. Медаль Большунова стала первой в копилке сборной России на ОИ-2022.