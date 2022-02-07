Посол США Эмануэль поддержал «суверенитет» Японии над южными Курилами

Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил американский посол Рам Эмануэль.

Дипломат выступил по случаю Дня северных территорий в островном государстве. Так в Японии называют часть Курильских островов, принадлежащих России. Кроме того, Эмануэль поддержал шаги Москвы и Токио по заключению мирного договора.

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — заявил он.

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин указал, что Москва не признает территориальных притязаний Японии на российские острова. Дипломат также раскритиковал проведение Дня северных территорий.