Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Посол США Эмануэль поддержал «суверенитет» Японии над южными Курилами

Политика
Посол США Эмануэль поддержал «суверенитет» Японии над южными Курилами

Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил американский посол Рам Эмануэль.

Дипломат выступил по случаю Дня северных территорий в островном государстве. Так в Японии называют часть Курильских островов, принадлежащих России. Кроме того, Эмануэль поддержал шаги Москвы и Токио по заключению мирного договора.

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — заявил он.

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин указал, что Москва не признает территориальных притязаний Японии на российские острова. Дипломат также раскритиковал проведение Дня северных территорий.

#сша #япония #курилы