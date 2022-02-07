Единовременные выплаты российским пенсионером назвали фактором разгона инфляции

Пенсионерам в РФ лучше не предоставлять единовременных выплат, чтобы не способствовать разгону инфляции, заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Парламентарий уверен, что пожилым россиянам следует своевременно компенсировать потерю дохода путем индексации пенсии. Она должна производиться с учетом реального повышения цен в стране, а не на основе каких-то заявлений. Деньги на индексацию пособий есть в Фонде национального благосостояния страны.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее отметила, что у российских властей есть возможность оперативно реагировать на повышение цен и возмещать гражданам страны финансовые потери из-за инфляции.