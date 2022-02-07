Журналист Сосновский счел неуважением к России приглашение корреспондентов DW на борт Шольца

Немецкая сторона проявила непочтительное отношение к Москве, когда пригласила на борт канцлера ФРГ Олафа Шольца представителей медиакомпании Deutsche Welle. С таким мнением выступил журналист Александр Сосновский.

Недавно МИД России заявил об ограничении вещания DW в стране. Решение стало ответом на притеснение российских журналистов в Германии. Также правительственное управление прессы и информации отказало представителям медиакомпании в аккредитации к мероприятию. Поэтому дерзкая выходка Шольца против России вывела из себя журналиста Сосновского.

«Канцлер Шольц полетит в Москву на встречу с президентом России 15 февраля. Но уже сегодня атмосферу встречи немецкая сторона изрядно испортила. Официальные лица заявили, что несмотря на запрет в России Дойче Велле, представители этой компании будут на борту самолета вместе с Шольцем — они получили официальное приглашение от канцлера. Мне кажется, что Шольц может и не лететь, при таком демонстративном неуважении к другой стороне», — написал журналист в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной Североатлантического альянса. Она сделала вывод на фоне выступления Госдепа в поддержку немецкого издания.