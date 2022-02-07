Газета Times анонсировала визит главы британского МИД Трасс в Москву 10 февраля

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поедет в российскую столицу 10 февраля. Об этом сообщили местные журналисты.

Дипломат отложила визит в начале февраля из-за ситуации с коронавирусом. Газета Times сообщила, что поездка в Москву все-таки состоится в четверг, 10 февраля.

«Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины», — сообщали журналисты.

В последнее время на Западе звучат заявления о якобы намерении Москвы «атаковать» Киев. Однако Россия неоднократно отвергала подобные нападки и подчеркивала, что риторика используется иностранными государствами как предлог для расширения НАТО.