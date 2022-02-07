Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на ОИ-2022 в Пекине

Женская сборная России по хоккею крупно уступила национальной команде Канады на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине.

Встреча состоялась в понедельник, 7 февраля, и завершилась со счетом 6:1 в пользу канадок. Автором единственной шайбы у россиянок стала нападающая Анна Шохина.

Матч Россия — Канада начался на час позже из-за отказа последних выходить на лед. Команда соперниц требовала показать результаты тестов на коронавирус россиянок. В итоге обе сборные играли два периода в медицинских масках.

В следующем матче групповой стадии олимпийского турнира россиянки сыграют с финками. Встреча запланирована на вторник, 8 февраля, старт — в 16:10 по московскому времени.