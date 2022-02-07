Депутата Бортникова задержали по подозрению в наркопроизводстве под Ярославлем

Полицейские задержали депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александра Бортникова. Чиновнику предъявили обвинение в организации нарколаборатории, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Чиновник может быть причастен к созданию подпольной организации по производству синтетических наркотиков, пишет Regnum. По данному факту против Бортникова возбуждено уголовное дело. Кировский районный суд выбрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2022 года.

В настоящее время расследование продолжается. По результатам всех проверок будет принято соответствующее процессуальное решение. Все детали случившегося устанавливаются.