Баранец считает, что фраза Путина о едином Китае вызвала приступ паники у США

Одна фраза российского президента Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выбила у США почву из-под ног. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, тезис Путина о едином Китае ударил коллективный Запад по больному месту. Баранец подчеркнул, что Тайвань в настоящее время является единственным козырем Вашингтона против Пекина в долгосрочной перспективе. А тут вдруг российский президент дает понять, что поддержит КНР в противостоянии с США, отметил военный обозреватель.

«Ведь одной этой фразой Владимир Путин поставил крест на китайском проекте США, выбив у американцев последнее оружие. Это ключевая игра. Мы отдаем должное Пекину за ту поддержку не только на Совбезе ООН, но и на многих других площадках», — объяснил Баранец, как одна фраза Путина на встрече с Си Цзиньпином вызвала приступ паники у США.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.