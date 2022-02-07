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Читатели Daily Mail указали на попытки Лондона скрыть свои провалы за счет нападок на Пекин

Политика
Читатели Daily Mail указали на попытки Лондона скрыть свои провалы за счет нападок на Пекин

Великобритания стремится замаскировать собственные ошибки за выпадами об «опасности» России и Китая, уверены пользователи Сети.

Читатели Daily Mail оценили статью журналиста Марка Алмонда, который попытался выставить два государства как «новое сосредоточение мирового зла». Обозревателя возмутило тесное экономическое и политическое взаимодействие Москвы и Пекина. Однако статья Daily Mail об «источнике» неприятностей в России и Китае привела в ярость британцев.

«Если мы потерпели неудачу, это не значит, что те, кто преуспел, ошибаются. Вместо того, чтобы учиться у Китая политике сдерживания пандемии, мы на Западе осуждаем их успех. Мы глупцы, раз позволяем нашему правительству обвинять кого-то, чтобы скрыть собственные провалы!» — подчеркнул один из комментаторов.

«Нетрудно понять, почему русские и китайцы смотрят на ситуацию под другим углом. США и Великобритания с постоянной слежкой и нарушениями прав человека не вызывают доверия», — добавил другой пользователь.

Ранее глава МИД Великобритании МИД Трасс обвинила Москву и Пекин в заполнении политического вакуума. Стороны ведут довольно тесное сотрудничество, добавила дипломат.

#великобритания #китай #сеть