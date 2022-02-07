Читатели Daily Mail указали на попытки Лондона скрыть свои провалы за счет нападок на Пекин

Великобритания стремится замаскировать собственные ошибки за выпадами об «опасности» России и Китая, уверены пользователи Сети.

Читатели Daily Mail оценили статью журналиста Марка Алмонда, который попытался выставить два государства как «новое сосредоточение мирового зла». Обозревателя возмутило тесное экономическое и политическое взаимодействие Москвы и Пекина. Однако статья Daily Mail об «источнике» неприятностей в России и Китае привела в ярость британцев.

«Если мы потерпели неудачу, это не значит, что те, кто преуспел, ошибаются. Вместо того, чтобы учиться у Китая политике сдерживания пандемии, мы на Западе осуждаем их успех. Мы глупцы, раз позволяем нашему правительству обвинять кого-то, чтобы скрыть собственные провалы!» — подчеркнул один из комментаторов.

«Нетрудно понять, почему русские и китайцы смотрят на ситуацию под другим углом. США и Великобритания с постоянной слежкой и нарушениями прав человека не вызывают доверия», — добавил другой пользователь.

Ранее глава МИД Великобритании МИД Трасс обвинила Москву и Пекин в заполнении политического вакуума. Стороны ведут довольно тесное сотрудничество, добавила дипломат.