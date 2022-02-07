Назрело и перезрело. Эксперты выступили за инициативу депутатов ГД о регуляции способов самообороны

Россиянам могут разрешить применять любые способы самообороны в случае незаконного проникновения злоумышленников в их жилище. С такой инициативой в Госдуме выступила фракция ЛДПР (депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко), пишут «Известия».

Либерал-демократы считают действующее законодательство несправедливым по отношению к законопослушным гражданам. Они напомнили, что право на неприкосновенность жилища прописано в Конституции. В случае незаконного посягательства на дом или квартиру, хозяин обязан оценивать «характер опасности» и действовать осторожно, в то время как преступники ничем не ограничены.

Закон оказывается на стороне владельца недвижимости лишь в исключительных случаях: если нападение совершалось ночью или с применением эффекта неожиданности. Если же дать отпор злоумышленникам при свете дня, велика вероятность самому оказаться за решеткой.

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Так, по данным судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев 2021-го за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью вследствие превышения самообороны в России не оправдали ни одного человека, а осудили 203. За убийство по той же причине за решетку отправили 132 граждан и только двое сумели доказать свою невиновность.

Законопроект либерал-демократов предполагает внесение поправки в 37-ую статью Уголовного кодекса, согласно которой применение насилия или даже убийство преступника, проникшего в дом, не будет больше расцениваться, как превышение «пределов необходимой обороны».

Адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что предлагаемые членами ЛДПР поправки могут защитить россиян не только от грабителей, похитителей и убийц, но и «оборотней в погонах». Он отметил, что неоднократно сталкивался в работе с делами, где недобросовестные сотрудники правоохранительных органов без постановлений суда самовольно проникали в дома для обысков.

«У меня были дела, когда полицейские привозили бандитов на своей машине (все в итоге были наказаны по суду), на глазах у изумленной публики человека избивали, рвали документы и после этого бандиты удалялись, а полицейские цокая языком говорили: "Надо же, как неудачно получилось". Вот чтобы таких вещей не происходило, любое проникновение лиц может быть наказано самими гражданами. Инициативу я однозначно поддерживаю», – подчеркнул кандидат юридических наук.

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У граждан должна быть возможность применять против преступников «первые предметы, попадающие под руку», считает академик РАЕН.

Зампредседателя правления Общероссийской правозащитной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев согласен с Юкшей. По его словам, инициатива о неограниченной самообороне в собственном доме уже не просто назрела, а перезрела.

Собеседник «ПС» также отметил, что этот вопрос выносили на общественные слушания несколько лет назад. Но тогда дальше обсуждения дело не продвинулось.

«В стрессовом состоянии невозможно определить необходимые пределы самообороны. А эти злополучные пределы закона огромное количество честных и законопослушных граждан отправили в тюрьму на очень долгий срок. Получается, что у нас в соответствии с действующим законодательством преступник имеет больше прав, чем законопослушный гражданин», – рассудил Ванеев.

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При этом правозащитник подчеркнул, что предлагаемые поправки не значат разрешение на свободное владение оружием. Чтобы иметь ружье или пистолет, по-прежнему нужно соблюсти ряд условий.

«По статистике в бытовых случаях из [огнестрельного] оружия убивается очень незначительная часть гражданских лиц. В основном применяются ножи, сковородки, топоры, другие подручные материалы — в общем, все, что называется предметами хозяйственно-бытового назначения. Поэтому поправки в принципе нацелены на то, чтобы человек чувствовал себя в большей защищенности, не обращая внимания на последующие юридические нюансы», – подчеркнул эксперт.

Законопроект пока не внесен в Госдуму — он направлен в правительство и Верховный суд на отзыв.