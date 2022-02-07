Тибетские монахи призвали россиян быть бдительными в 2022 году

В 2022 году, согласно календарю, правит бал Водяной Тигр, который сменил Металлического Быка. Такое заявление сделал замглавы Буддийской традиционной сангхи России Буда Бадмаев в интервью РИА Новости.

Монах объяснил, что россиянам стоит приготовится к неожиданным неприятностям. Он также призвал сохранять бдительность и подмечать мельчайшие особенности — именно такое поведение поможет обезопасить себя от каверз и неурядиц.

«Год тоже будет сложным. И, как само хищное животное, переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», — сказал Бадмаев.

Уточним, что год Водяного Тигра наступил в ночь с 1 на 2 февраля. Сутки спустя праздник начали отмечать по китайскому календарю, который, вопреки стереотипам, несколько отличается от буддийского. В России этот праздник официально отмечают в Туве, Калмыкии и Бурятии.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».