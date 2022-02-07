Чувство усталости и разбитости может возникать при повторном заражении «Омикроном»

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал, что повторное заражение штаммом коронавируса «Омикрон» способно вызывать чувство усталости и разбитости.

Специалист объяснил, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. На сегодняшний день COVID-19 достиг уже своей третьей фазы. Сначала у пациентов фиксировали тяжелую пневмонию и кишечные инфекции. Однако сейчас у инфицированных чаще выявляют симптомы обычного ОРВИ.

«Дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих «Омикроном» второй раз», — сообщил Ершов в беседе с LIFE.

Пациенты, которые повторно инфицировались «Омикроном», могут не иметь респираторных симптомов. Таким образом, переболевшим не стоит расслабляться и помнить об опасности коронавирусной инфекции.