Дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала поступило в Люберецкий городской суд

Люберецкий городской суд Московской области получил уголовное дело, возбужденное против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, для рассмотрения по существу.

Такой информацией в понедельник поделился ТАСС со ссылкой на адвоката Фургала Михаила Карапетяна.

«Дело поступило в Люберецкий городской суд до рассмотрения по существу. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена», — заявил юрист.

Ранее Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным направление в Люберецкий городской суд дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.