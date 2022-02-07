Алек Болдуин восхищен выступлением Камилы Валиевой на ОИ-2022

Американский актер Алек Болдуин эмоционально отреагировал на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.

Камила Валиева стала первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп) и два четверных прыжка в одной программе. Алек Болдуин заявил, что восхищен выступлением спортсменки.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет», — написал актер в Instagram-аккаунте.

Командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх завершились триумфом российских спортсменом. Камила Валиева одержала победу в произвольной программе, набрав 178, 92 балла. Таким образом, в активе сборной уже две золотые награды.