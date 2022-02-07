Генерал армии США: Киев сдастся через 72 часа после начала вторжения РФ

Председатель объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли не уверен, что ВСУ смогут продержаться больше трех суток в случае начала пресловутого «российского вторжения». На закрытом заседании Конгресса США военнослужащий предупредил, что Киев падет за 72 часа, если Москва действительно направит войска в сторону вотчины президента Владимира Зеленского.

«Марк Милли рассказал законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение на Украину. <…> Вторжение России на Украину может привести к гибели 15 тысяч украинских военнослужащих и 4 тысяч российских военнослужащих», — процитировали Милли источники Fox News в Конгрессе.

На брифинге генерала Марка Милли присутствовали американский госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор Национальной разведки Эврил Хэйнс, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, замминистра финансов Уолли Адейемо и другие видные политики.

Все они согласились с тем, что администрации президента Джозефа Байдена стоит предоставить Украине дополнительную военную помощь – «зенитные и ракетные установки, которые смогут защитить страну от российского вторжения».