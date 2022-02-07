Захарова: США и Британия придумали «российскую угрозу», чтобы «героически» с ней бороться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла США и Великобританию за выдумки об «угрозе» со стороны РФ.

Как отметила дипломат в Telegram-канале, все факты о «российской угрозе» придуманы Вашингтоном и Лондоном для того, чтобы затем «героически» с ней сражаться.

«Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе"», — указала она на истинную причину.

По словам представителя МИД, Евросоюз вовсе не является беспристрастной стороной в украинском конфликте. Брюссель отстаивает свою сферу влияния, не брезгуя средствами. Захарова напомнила, что аналогичные действия проводились в 2013 году, но тогда Украину в ЕС не взяли.

«И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи», — иронично заключила спикер МИД.

Ранее Захарова заявила, что представители Североатлантического альянса являются «натистами», а не натовцами. Так она их назвала после того, что Запад устроил с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины, передает телеканал «360».