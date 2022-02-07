Forbes: ВВС Украины не способны победить российскую авиацию в случае конфликта

Украинские ВВС безнадежно устарели и могут быть в любой момент уничтожены самолетами ВКС России. Такой вывод сделал военный эксперт американского издания Forbes Дэвид Экс.

По его мнению, Киев, по самым оптимистичным оценкам, в случае полномасштабного конфликта сможет собрать 125 фронтовых боевых самолетов. Из них 71 — истребители.

«В любом случае воздушное сражение будет, скорее всего, коротким. Против шести десятков действующих украинских истребителей российские ВВС могут развернуть многие сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов», — уточнил специалист.

Также он напомнил, что во время конфликта на Донбассе за два первых года (2014-2015 гг.) украинские ВВС потеряли около 60 пилотов. Такие серьезные потери заставили командование вывести авиацию из зоны боевых действий.

«Даже не совсем понятно, рискнут ли украинские лидеры потерять их [самолеты и пилотов — Прим. ред.] в воздушных боях, которые, как они обоснованно считают, выиграть они не в состоянии», — резюмирует Экс.

Напомним, что ранее украинский предприниматель Назар Дибров провел акцию в Киеве против вооруженных сил Украины. Он выставил надувные макеты военной техники в центре столицы с надписью «Я надул танки, а военные надули меня». Бизнесмен пояснил, что ВС Украины отказалась принимать муляжи «на вооружение» из-за их недостаточной реалистичности.