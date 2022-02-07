МИД РФ назвал двуличной позицию США в вопросе размещения ядерного оружия в Европе

Запад должен задуматься о реальной опасности размещения американского ядерного оружия на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В интервью РИА Новости он прокомментировал высказывание США о том, что Европе якобы будет угрожать опасность, если российское ядерное оружие появится в Белоруссии. Ермаков назвал двуличной позицию Запада по этому вопросу.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — говорит дипломат.

Он подчеркнул, что некоторые неядерные европейские страны принимают участие в «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса. По его словам, эти действия противоречат их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.