Бывшего зампреда КНБ Ергожина взяли под стражу в Казахстане

Экс-заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Даулета Ергожина взяли под стражу по уголовному делу, которому был присвоен гриф «Совершенно секретно», прокомментировали в ведомстве.

«Сообщаем, что в отношении К.Масимова, А.Садыкулова и Д.Ергожина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно», — сообщили в КНБ.

Информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит. До этого под стражу отправили бывшего главу Казахстана Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.