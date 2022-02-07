Экс-министр обороны Украины усомнился в данных США о неизбежном наступлении России

Бывший министр обороны, а ныне глава Центра оборонных стратегий Украины Андрей Загороднюк не верит в «неминуемое» вторжение России, которое, согласно очередным данным разведки США, должно произойти во второй половине февраля. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian.

За океаном утверждают, что Россия за две минувшие недели нарастила число батальонных тактических групп у границ с Украиной с 60 до 83. При этом численность каждого формирования составляет около 750 человек. На основании этого американцы пришли к выводу, что РФ на 70% готова к полномасштабной войне. Загороднюк же утверждает, для начала войны на границе по-прежнему находится слишком мало военных.

«Россия теперь может захватить любой город в Украине. Но мы все еще не видим 200 000 военнослужащих, необходимых для полномасштабного вторжения», – констатировал бывший глава минобороны.

Американские СМИ активно распространяют фейк о создании Кремлем «очень наглядной» видеоинсценировки, которая послужит предлогом для реального военного вторжения. Экс-министр обороны Украины назвал эти слухи «немного экзотическими».

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Тем не менее ситуацию на границе двух республик бывшего СССР Загороднюк назвал «довольно тяжелой» и подчеркнул, что война через кровь и санкции в Европе никому не нужна. О предпочтении дипломатического пути в последние дни все чаще говорят и в офисе президента Украины.

«Воинствующий прозападный президент Украины Владимир Зеленский попытался преуменьшить опасения вторжения. Его помощник Михаил Подоляк заявил в воскресенье, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса "существенно выше", чем нападение России», – отметили британские журналисты.

Тема мнимого российского вторжения на Украину снова стала номером один в западных СМИ в минувшие выходные. The Washington Post и Reuters сообщали о том, что РФ на 70% готова начать военную операцию во второй половине февраля. Якобы такую информацию озвучили на закрытом брифинге в Конгрессе США.

После газета The New York Times подсчитала число жертв возможной войны. По их данным, погибнут до 50 тысяч мирных украинцев и до 25 тысяч солдат ВСУ. Вместе с этим Европу захлестнет очередная волна мигрантов.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В своем Twitter он назвал фейки очередным «шедевром американской пропагандистской войны».