Сборная России вышла на первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, выиграв шесть медалей. На соревнованиях уже разыграли 14 комплектов медалей из 109.

Российские спортсмены за время состязаний выиграли две золотые медали, два серебра и две бронзы. Второе место в командном зачете занимает сборная Норвегии, спортсмены которой взяли два золота и одну бронзу. На третьем месте расположилась команда Швеции, у которой только две золотые медали.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить до 20 февраля. В составе сборной России первое золото завоевал лыжник Александр Большунов, выигравший соревнования по скиатлону.