Хоккеистки сборной Канады вышли на отложенный матч против России

Олимпийский матч по хоккею между женскими сборными России и Канады начался с задержкой на час. Спортсменки обеих команд вышли на игру в медицинских масках.

Матч должен был начаться в 7:10 утра по московскому времени, однако канадские спортсменки отказывались выходить на лед. Позже стало известно, что они ожидают результаты теста российских хоккеисток на коронавирус.

Спустя час игра все же началась. Команды нашли компромисс: обе сборные играют в медицинских масках до тех пор, пока канадские хоккеистки не смогут ознакомиться с результатами тестов российской команды на COVID-19.

Зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 числа. На данный момент сборная России занимает первое место в медальном зачете на Играх, имея две золотые медали.