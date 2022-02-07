Генсек партии Vatan Перинчек призвал Анкару признать суверенитет России над Крымом

Турецкие власти должны признать суверенитет РФ над полуостровом. Соответствующее заявление сделал генсек партии Vatan Догу Перинчек.

По его словам, существует незыблемая основа для сотрудничества Москвы и Анкары на Черном море и Средиземноморье. Однако, как отметил Перинчек, для этого понадобится выполнить два условия. Во-первых, генсек считает, что РФ должна признать Северный Кипр турецким.

«Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», — рассказал политик о втором условии.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда местные жители проголосовали за воссоединение с РФ. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос полуострова окончательно закрыт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что у Турции и Украины появилась зона свободной торговли. Документ подписали после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.