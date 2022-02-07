Бывший американский разведчик Риттер: США будут разгромлены в случае войны с Россией

Участие США в войне против России ради Украины станет самоубийством. Об этом заявил экс-офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Военный в своей англоязычной статье для RT отметил, что при вступлении Украины в Североатлантический альянс НАТО будет вынуждена выступить на стороне Киева в случае войны с Москвой. Объединению придется накрыть «зонтиком» Украину: развернуть в стране свои силы ПВО, боевые группы и авиацию.

Риттер отметил, что когда такой зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость для гибридного конфликта. Киев захочет захватить Крым, сообщает издание «ПолитРоссия».

Бывший разведчик подчеркивает, что война с Россией не будет похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались вооруженные силы США. По его словам, американская армия не обучена, не организована и не оснащена для борьбы с РФ. Также американская военная доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте.

Риттер констатировал, что война с Россией путем применения обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению армии США. По его мнению, для Белого дома это будет полный разгром.