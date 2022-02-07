Постпред КНР в ООН заявил о военном преступлении и геноциде в США

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на убийство коренного населения США, военные преступления Белого дома и огромное количество летальных случаев от COVID-19 на американской территории.

Чжан Цзюнь соответствующим образом прокомментировал заявление коллеги из США. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд во время беседы с телеканалом CNN сообщила, что на территории Китая происходит геноцид уйгурского меньшинства и преступления против человечности. Она также не прошла мимо проблемы Тайваня, сообщив, что Вашингтон старается поддерживать безопасность народа островного государства.

Постпред КНР уточнил, что отвергает голословные обвинения коллеги из США. По его словам, частую американскую ложь о геноциде в Синьцзяне уже опровергли фактами. Постпред КНР подчеркнул, что люди всех национальностей живут на этой территории гармоничной и счастливой жизнью.