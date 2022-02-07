Байден не увидел ничего нового в отношениях России и Китая

Американский президент Джо Байден заявил, что не увидел ничего нового в отношениях между РФ и КНР после встречи лидеров двух стран в Пекине.

Один из журналистов спросил главу Белого дома о российско-китайских отношениях. Пресс-пул администрации США приводит заявление президента.

«В этом нет ничего нового», — указал Байден.

Российский президент Владимир Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны провели в пятницу переговоры. По итогам встречи, которая проходила в день открытия Олимпийских игр-2022, было принято совместное заявление о международных отношениях. Стороны договорились об усилении сотрудничества в рамках ШОС, ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».