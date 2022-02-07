Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Сборная России досрочно завоевала золото на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ОКР.

Победа была обеспечена по итогам произвольного танца. Ближайшего преследователя — американцев — Россия опережает на шесть баллов. Выиграть у россиян и стать первым уже никто не сможет.

Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Российскую команду представит Камила Валиева.

В составе сборной России, выступающей на командном турнире по фигурному катанию, были Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк. Эта медаль станет вторым золотом для сборной России на Олимпиаде в Пекине.