Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу Олимпиады

Российская спортивная пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в рамках произвольной программы. Их победа упрочила лидерство российской национальной команды в турнире на Олимпийских играх.

Чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов упали на поддержке во время произвольной программы в командном турнире Олимпийских игр. Пара в ходе проката набрала 142,20 балла. В данный момент спортсмены занимают первую строчку.

Олимпийские игры проходят на территории Пекина. Россия в общем медальном зачете имеет одну золотую, две серебряных и две бронзовых награды.