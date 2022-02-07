Немецкий политолог Рар призвал Шольца распустить НАТО

Немецкий политолог Александр Рар призвал канцлера Германии Олафа Шольца подумать об идее о роспуске Североатлантического альянса.

Рар считает, что НАТО не в состоянии справиться с собственной функцией по обеспечению безопасности на территории Европы. По мнению специалиста, главе правительства Германии необходимо освободить себя от «диктата англосаксов». Политолог предположил, что в этом Шольца поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксперт заявил, что Альянс необходимо распускать. По его словам, при этом нужно воскрешать ОБСЕ, которая является настоящей общеевропейской архитектурой безопасности. Специалист добавил, что канцлер Германии не согласится на членство Украины в НАТО. По его мнению, Берлин пытается «успокоить» украинский кризис, в то время как Вашингтон и Лондон наоборот разжигают конфликт.