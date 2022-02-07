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Главу Минэкономразвития Сахалина отстранили от должности

Политика
Главу Минэкономразвития Сахалина отстранили от должности

Главу Минэкономразвития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности на время расследования в связи с обвинением в халатности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кабмине Сахалинской области отметили, что уголовное дело в отношении Успенского в связи с ненадлежащим исполнением чиновником должностных обязанностей в 2018 году уже передано в суд.

«Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования», — цитирует пресс-службу областного правительства РЕН ТВ.

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Успенского Марина Аглиулина.

По версии следствия, занимая пост министра в 2018 году, Успенский подписал акт приема-передачи непригодного для эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Аква сити». Комплекс не использовали, тем не менее, на его содержание расходовались средства. В результате ущерб бюджету Сахалинской области превысил 96 млн рублей.

Ранее руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов подал заявление об отставке. Чиновник получил выговор в связи со срывом сроков ремонта площади Ленина, которая является главной в городе.

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