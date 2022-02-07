Байден позвонил Макрону перед его переговорами с Путиным

Президент США Джо Байден провел обсуждение дипломатии и украинского кризиса с лидером Франции Эммануэлем Макроном, который в понедельник, 7 февраля, прилетит в Москву. Соответствующей информацией поделился Белый дом.

Байден и Макрон обсудили дипломатические усилия, которые предпринимаются, а также меры сдерживания в ответ на якобы «продолжающееся наращивание» Москвой военных сил около украинской границы. Президенты Франции и США также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Французский лидер 7 февраля встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 8 февраля отправится в Киев. По словам Макрона, его задача визита в российскую столицу — не допустить эскалации и ухудшения украинского кризиса. В Кремле подчеркивают, что во время переговоров лидеры стран проведут беседу по поводу гарантий безопасности.