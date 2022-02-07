Дипломат Полянский назвал пропагандой обвинения США о 70% готовности России к «вторжению»

Заявления США о 70% готовности России к «вторжению» являются очередным результатом американской пропаганды. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в «агрессивных» действиях в отношении Украины, но при этом отказываются называть свои «многочисленные анонимные источники в разведке», о которых неоднократно заявляли американские СМИ.

«Очередное творение пропагандистской войны США. Неназванные представители, нераскрытые источники, никаких доказательств. И, как мы все видели, если открыто ставить под вопрос такие фейки, то ответов ты не получишь и прослывешь апологетом России», — написал дипломат в своем Twitter.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию американского агентства Bloomberg о начале «вторжения» РФ на Украину. Он заявил, что данная статья вызывает обеспокоенность российской стороны, поскольку она говорит об опасности агрессивных заявлений западных стран.