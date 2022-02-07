Старая печь обрушилась в парадной дома в Адмиралтейском районе Петербурга

Часть стены обрушилась в парадной дома в центре Петербурга.

Инцидент произошел в парадной №10/53 по Лермонтовскому проспекту в воскресенье. Старая печь провалилась у лестницы на одном из этажей. Сейчас на месте происшествия ведутся работы.

Телеканал «78» публикует видеозапись с места происшествия. Согласно ролику, на месте ведутся сварочные работы.

Дом был построен в 1838 году и введен в эксплуатацию в 1890 году, свидетельствуют данные портала dominfospb.ru. Здание признано памятником культуры в феврале 2001 года.

В последнее время жители Санкт-Петербурга все чаще жалуются на проблему плохого состояния построек города. Больше всего петербуржцев волнуют исторические здания, некоторые из которых находятся в плачевном состоянии. Так, недавно пожар произошел в доходном доме Кисельникова в Петроградском районе. Однако, несмотря на многочисленные обращения граждан, губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать данный вопрос.