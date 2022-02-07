Пламя объяло двухэтажный хостел на севере Петербурга

Крупный пожар произошел в жилом здании на 2-й Семеновской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городской главк МЧС.

Сообщение о пожаре неподалеку от станции Шувалово поступило в 21:00. Возгорание произошло в двухэтажном хостеле.

Четыре единицы техники и 20 спасателей работают на месте происшествия. На данный момент площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Огонь продолжает распространяться по чердаку.

Согласно последней информации, здание полностью выгорело. Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места происшествия.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от десятибальных пробок из-за неубранного снега. Так, из-за снежного коллапса экстренные службы не всегда могут прибыть на место происшествия вовремя. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.