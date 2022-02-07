Джонсону предсказали неизбежный уход с должности британского премьера

Отстранение британского премьер-министра Бориса Джонсона с собственной должности неизбежно. Соответствующее заявление сделал член Консервативной партии Чарльз Уокер.

Уокер сообщил, что работа Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании неизбежно закончится тем, что он покинет занимаемую должность. В связи с этим член Консервативной партии подчеркнул, что хочет, чтобы у него «была какая-то свобода действий в этом».

Депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд также заявил, что текущая обстановка «определенно похожа на начало конца» для британского премьер-министра. В январе 2022 года был распространен отчет доследования по вечеринкам Джонсона во время локдауна. Проведение этих мероприятий сочли серьезным нарушением стандартов этики. После этого в команде Джонсона случились массовые отстранения от должности.