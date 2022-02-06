Боррель заявил об увеличении стоимости газа в десять раз

Стоимость газа на территории Евросоюза увеличились в шесть-десять раз в сравнении с прошлым годом. Соответствующей информацией в собственном блоге поделился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель в своем материале написал, что стоимость энергоносителей увеличилась в результате проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. По словам главы дипломатии Евросоюза, рост цен на голубое топливо в шесть-десять раз создает большую нагрузку на стоимость электроэнергии из-за того, как эти цены определяют на европейском рынке электроэнергии.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. По его словам, при высоких ценах этот вопрос стоит на первом месте в европейской повестке дня. Боррель добавил, что Европе нужно решать краткосрочные проблемы.