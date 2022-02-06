Шугалей о приезде Макрона к Путину: перед выборами хочет показать, что виделся с авторитетным лидером

Завтра состоится официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей считает, что приезд Макрона обусловлен несколькими причинами и все они так или иначе связаны с приближающимися президентскими выборами.

В ходе встречи французский лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят двусторонние отношения и актуальные вопросы мировой политики. Ожидается, что в ходе беседы глава Пятой республики затронет тему российского присутствия в Африке, которое вызывает острое беспокойство Парижа.

«Встреча Путина и Макрона нужна прежде всего самому Макрону. В преддверии своих выборов он хочет показать, что виделся с таким авторитетным лидером, как Владимир Путин», — уверен социолог.

Кроме чистого пиара Макрон попытается убедить российского президента свернуть деятельность российских военных инструкторов в зоне французского влияния в Африке. Прежде всего речь идет о Мали, власти которой в конце прошлого года обратились к Москве за помощью в борьбе с террористами. Поводом для этого послужило сворачивание французской стороной антитеррористической операции «Бархан», которая длилась в Мали на протяжении девяти лет, но так и не принесла ощутимого результата.

В ответ на действия Бамако Париж ввел против республики экономические санкции, аргументируя их присутствием в стране российских инструкторов, которых медиа называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Теперь же Макрон ищет возможность отыграть назад в отношениях с Мали, которая стремительно выходит из зоны французского влияния.

«Страны Африки встали на путь самоопределения. Этот процесс никому не остановить и уж тем более господину Макрону. Под его руководством Франция потеряла весь авторитет, она полностью растворилась в Евросоюзе и свои какие-то предыдущие амбиции она потеряла», — считает глава ФЗНЦ.

В то же время он уверен, что российское руководство прекрасно понимает пустые амбиции французского гостя. Ученый убежден, что ради «дружбы» с несостоявшимся «Бонапартом» Россия не станет отдавать Африку на расправу террористам.